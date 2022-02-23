Через масштабну аварію в Одесі тисячі людей залишалися без світла
Надзвичайна подія на підстанції "Таїрово" призвела до відключення багатьох будинків на однойменному мікрорайоні. Інцидент стався ввечері 23 лютого.
Як зазначили у ДТЕК Одеські електромережі, внаслідок аварійної ситуації сталося відключення двох з шести секцій шин підстанції. Фахівці компанії зуміли за годину відновити електропостачання.
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Аварійне вимкнення обладнання на підстанції сталося о 18:15.
Незручності були короткими
За даними місцевих ЗМІ, через аварійну ситуацію без світла залишилися мешканці багатоповерхівок на вулицях:
- Корольова;
- Академіка Глушка;
- Ільфа та Петрова;
- проспекті Небесної сотні.
Втім, одеситам не довелося довго терпіти незручності, оскільки працівники компанії впоралися з несправністю та відновили постачання електроенергії о 19:24.
У ДТЕК попередили про планові відключення
Крім того, на сайті компанії-постачальника електроенергії вказано, що 24 лютого мешканцям Одеси доведеться терпіти незручності через планові відключення світла. Стосується це жителів будинку №8 на Армійській вулиці, а також будинків №№ 13, 15, 15Б, 17 на Сегедській. Відключати електроенергію спеціалісти планують з 9:00 до 19:00.