Как отметили в ДТЭК Одесские электросети, в результате аварийной ситуации произошло отключение двух из шести секций шин подстанции. Специалисты компании сумели через час возобновить электроснабжение.

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Аварийное отключение оборудования на подстанции произошло в 18:15.

Неудобства были короткими

По данным местных СМИ, из-за аварийной ситуации без света остались жители многоэтажек на улицах:

Королева;

Академика Глушко;

Ильфа и Петрова;

проспекте Небесной сотни.

Впрочем, одесситам не пришлось долго испытывать неудобства, поскольку работники компании справились с неисправностью и возобновили поставки электроэнергии в 19:24.

В ДТЭК предупредили о плановых отключениях

Кроме того, на сайте компании-поставщика электроэнергии указано, что 24 февраля жителям Одессы придется испытывать неудобства из-за плановых отключений света. Касается это жителей дома №8 на Армейской улице, а также домов № 13, 15, 15Б, 17 на Сегедской. Отключать электроэнергию специалисты планируют с 9:00 до 19:00.