Як зазначили у ДТЕК Одеські електромережі, внаслідок аварійної ситуації сталося відключення двох з шести секцій шин підстанції. Фахівці компанії зуміли за годину відновити електропостачання.

Дивіться також З 24 лютого Україна від'єднується від енергосистем Росії та Білорусі

Аварійне вимкнення обладнання на підстанції сталося о 18:15.

Незручності були короткими

За даними місцевих ЗМІ, через аварійну ситуацію без світла залишилися мешканці багатоповерхівок на вулицях:

Корольова;

Академіка Глушка;

Ільфа та Петрова;

проспекті Небесної сотні.

Втім, одеситам не довелося довго терпіти незручності, оскільки працівники компанії впоралися з несправністю та відновили постачання електроенергії о 19:24.

У ДТЕК попередили про планові відключення

Крім того, на сайті компанії-постачальника електроенергії вказано, що 24 лютого мешканцям Одеси доведеться терпіти незручності через планові відключення світла. Стосується це жителів будинку №8 на Армійській вулиці, а також будинків №№ 13, 15, 15Б, 17 на Сегедській. Відключати електроенергію спеціалісти планують з 9:00 до 19:00.