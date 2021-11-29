У червоній зоні до кінця свят: Одещина не послабить обмеження карантину

Рівень захворюваності на коронавірус в Одеській області почав поступово зменшуватись. Проте скасовувати обмеження червоної зони там поки не поспішають.

Уже стало відомо, як саме це пояснили посадовці. Про це говорили на брифінгу обласного управління охорони здоров'я.

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Яка ситуація в області

Протягом доби 29 листопада виявили 303 нових хворих із коронавірусом. Із них 98 осіб є жителями Одеси. Загалом у медустановах заповнені тільки 46% усіх ліжок. У дитячих лікарнях цей показник – 55%. У реанімаційних відділеннях лікарень зараз 100% пацієнтів є тими, хто не робив щеплення.

Що сказали на брифінгу

Голова обласного Управління охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар'єва сказала, що невдовзі будуть згортати частину ліжок у лікарнях. Мовиться про ті місця лікарень, які додатково відкрили в момент пікової захворюваності.

Проте посадовиця зазначила, що лікарні першої хвилі залишаться. Попри всі покращення, з перебуванням у червоній зоні жителям області доведеться змиритися.

На мою думку, у червоній зоні потрібно залишатися щонайменше до кінця свят. Це не локдаун в Одесі, а граничні норми,

– сказала чиновниця.

Також вона додала, що вакцинація необхідна всім. Мовляв, всіх, хто не щеплений, хвороба не омине.

Які правила карантину червоної зони

У червоній зоні повністю заборонено проводити будь-які масові заходи. Зокрема, мовиться про концерти, фестивалі та навіть конференції.

Винятком зазвичай є тільки футбольні матчі, проте їх дозволяють проводити без глядачів. Також зобов'язують провести вакцинацію всіх учасників ігор. Проте цього можна уникнути при наявності негативного ПЛР-тесту.



Які правила карантину в різних зонах / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу