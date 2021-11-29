Уже стало відомо, як саме це пояснили посадовці. Про це говорили на брифінгу обласного управління охорони здоров'я.

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Яка ситуація в області

Протягом доби 29 листопада виявили 303 нових хворих із коронавірусом. Із них 98 осіб є жителями Одеси. Загалом у медустановах заповнені тільки 46% усіх ліжок. У дитячих лікарнях цей показник – 55%. У реанімаційних відділеннях лікарень зараз 100% пацієнтів є тими, хто не робив щеплення.

Що сказали на брифінгу

Голова обласного Управління охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар'єва сказала, що невдовзі будуть згортати частину ліжок у лікарнях. Мовиться про ті місця лікарень, які додатково відкрили в момент пікової захворюваності.

Проте посадовиця зазначила, що лікарні першої хвилі залишаться. Попри всі покращення, з перебуванням у червоній зоні жителям області доведеться змиритися.

На мою думку, у червоній зоні потрібно залишатися щонайменше до кінця свят. Це не локдаун в Одесі, а граничні норми,

– сказала чиновниця.

Також вона додала, що вакцинація необхідна всім. Мовляв, всіх, хто не щеплений, хвороба не омине.

Які правила карантину червоної зони

У червоній зоні повністю заборонено проводити будь-які масові заходи. Зокрема, мовиться про концерти, фестивалі та навіть конференції.

Винятком зазвичай є тільки футбольні матчі, проте їх дозволяють проводити без глядачів. Також зобов'язують провести вакцинацію всіх учасників ігор. Проте цього можна уникнути при наявності негативного ПЛР-тесту.



Які правила карантину в різних зонах / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу