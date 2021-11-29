Уже стало известно, как именно это объяснили чиновники. Об этом говорили на брифинге областного управления здравоохранения.

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Какая ситуация в области

В течение суток 29 ноября обнаружили 303 новых больных с коронавирусом. Из них 98 человек являются жителями Одессы. Всего в медучреждениях заполнены только 46% всех коек. В детских больницах этот показатель – 55%. В реанимационных отделениях больниц сейчас 100% пациентов являются теми, кто не делал прививки.

Что сказали на брифинге

Глава областного управления здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева сказала, что вскоре будут сворачивать часть коек в больницах. Речь идет о тех местах больниц, которые дополнительно открыли в момент пиковой заболеваемости.

Однако чиновница отметила, что больницы первой волны останутся. Несмотря на все улучшения, с пребыванием в красной зоне жителям области придется смириться.

По моему мнению, в красной зоне нужно оставаться как минимум до конца праздников. Это не локдаун в Одессе, а предельные нормы,

– сказала чиновница.

Также она добавила, что вакцинация необходима всем. Мол, всех, кто не привит, болезнь не обойдет.

Каковы правила карантина красной зоны

В красной зоне полностью запрещено проводить любые массовые мероприятия. В частности, речь идет о концертах, фестивалях и даже конференциях.

Исключением обычно являются только футбольные матчи, однако их позволяют проводить без зрителей. Также обязывают провести вакцинацию всех участников игр. Однако этого можно избежать при наличии отрицательного ПЦР-теста.



Какие правила карантина в разных зонах / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала