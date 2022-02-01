Держава продала забудовнику "Одеський завод шампанських вин" 19 століття

Продали "Одеський завод шампанських вин", який перебував у власності держави. Новим власником стане місцева фірма, яка спеціалізується на будівництві.

Ці торги проводив Фонд Держмайна та аукціон відбувся 1 лютого. Початкова ціна лоту становила майже 87 з половиною мільйонів гривень. Проте ТОП "Елітбуд груп" запропонувало у 2,2 раза більше – 195 мільйонів гривень. Слід зазначити, що власник цієї компанії також займається винами.

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Що саме продали на аукціоні

Цей завод є однією спорудою, а єдиним майновим комплексом. Він розташований в Одесі на Французському бульварі, тобто неподалік від центру міста.

До об'єкта приватизації входить 975 так званих "необоротних активів":

35 об'єктів нерухомості.

7 транспортних засобів.

65 одиниць інструментів, приладів та іншого інвентарю.

65 одиниць інших основних засобів.

803 одиниці машин та обладнання.

Приміщення та майно цього заводу / Фото "Думская" та Фонду Держмайна

Коли зупинилося виробництво

Станом на 31 жовтня на заводі працювали 14 людей. У документах зазначено, що там виробляли виноробну продукцію – зокрема, шампанського України та вин ігристих.

Проте у 2018 році, виробництво призупинили з метою пошуку інвестора для модернізації виробничих потужностей. Після цього річний дохід підприємства становив кілька тисяч гривень. Проте це були надходження не за основним видом діяльності.



Розмір надходжень заводу від 2018 року / Скриншот 24 каналу

А ось витрати заводу були значно вищими. Найбільша втрата коштів на підприємстві була у 2018 році. Тоді вона становила 31 тисячу гривень.



Збитки заводу в попередні роки / Скриншот 24 каналу

Коли почало працювати це виробництво

Завод збудували ще наприкінці XIX століття. Проте тоді він називався “Шампанський завод Генри Редерера”. Тобто на честь засновника з Франції, який був меценатом і виноробом.



Напої, які там виготовляли від 1899 року, за своєю якістю не поступалося французьким. Автором проєкту перших споруд заводу також був француз – відомий архітектор Шарль Бойш.



Інформація взята з Завод збудували ще наприкінці XIX століття. Проте тоді він називався “Шампанський завод Генри Редерера”. Тобто на честь засновника з Франції, який був меценатом і виноробом.Напої, які там виготовляли від 1899 року, за своєю якістю не поступалося французьким. Автором проєкту перших споруд заводу також був француз – відомий архітектор Шарль Бойш.Інформація взята з igotoworld.com

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Що відомо про покупця

Відповідно до даних ресурсу "Опендатабот", товариство з обмеженою відповідальністю "Елітбуд груп" зареєстроване в Одесі. Основний вид діяльності компанії – будівництво житлових і нежитлових будівель. Проте також вона може займатися розміщенням реклами в ЗМІ та наданням в оренду автомобілів.

Власником і засновником "Елітбуд груп" є одесит Коваль Аскольд Олексійович. На ресурсі Youcontrol вказано, що він зареєстрував цю юридичну особу ще у 2007 році. Також чоловік є засновником і директором кількох інших фірм. Зокрема, Аскольд Олексійович власник ТОВ "Винфорт". Ця компанія займається виробництвом і дистрибуцією вин різних брендів.



Компанії пов'язані з Аскольдом Ковалем / Скриншот 24 каналу

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Одна з умов приватизації – збереження видів діяльності з виробництва виноградних вин протягом 3 років.