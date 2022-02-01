Эти торги проводил Фонд Госимущества и аукцион состоялся 1 февраля. Начальная цена лота составила около 87 с половиной миллионов гривен. Однако ТОП "Элитстрой групп" предложило в 2,2 раза больше – 195 миллионов гривен. Следует отметить, что владелец этой компании также занимается винами.

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Что именно продали на аукционе

Этот завод является не одним сооружением, а единственным имущественным комплексом. Он расположен в Одессе на Французском бульваре, то есть недалеко от центра города.

В объект приватизации входит 975 так называемых "необоротных активов":

35 объектов недвижимости.

7 транспортных средств.

65 единиц инструментов, устройств и другого инвентаря.

65 единиц других основных средств.

803 единицы машин и оборудования.

Помещение и имущество этого завода / Фото "Думская" и Фонд Госимущества

Когда остановилось производство

По состоянию на 31 октября на заводе работало 14 человек. В документах указано, что там производили винодельческую продукцию – в частности, шампанского Украины и игристых вин.

Однако в 2018 году производство приостановили с целью поиска инвестора для модернизации производственных мощностей. После этого годовой доход предприятия составил несколько тысяч гривен. Однако это были поступления не по основному виду деятельности.

Размер поступлений завода с 2018 года / Скриншот 24 канала

А вот расходы завода были значительно выше. Самая большая потеря средств на предприятии была в 2018 году. Тогда она составила 31 тысячу гривен.

Убытки завода в предыдущие годы / Скриншот 24 канала

Когда начало работать это производство Завод был построен еще в конце XIX века. Однако тогда он назывался "Шампанский завод Генри Редерера". То есть в честь основателя из Франции, являвшегося меценатом и виноделом.



Напитки, которые там производили с 1899 года, по своему качеству не уступали французским. Автором проекта первых построек завода также был француз – известный архитектор Шарль Бойш.



Информация взята из Завод был построен еще в конце XIX века. Однако тогда он назывался "Шампанский завод Генри Редерера". То есть в честь основателя из Франции, являвшегося меценатом и виноделом.Напитки, которые там производили с 1899 года, по своему качеству не уступали французским. Автором проекта первых построек завода также был француз – известный архитектор Шарль Бойш.Информация взята из igotoworld.com

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Что известно о покупателе

Согласно данным ресурса "Опендатабот", общество с ограниченной ответственностью "Элитстрой групп" зарегистрировано в Одессе. Основной вид деятельности компании – строительство жилых и нежилых построек. Однако она может заниматься размещением рекламы в СМИ и предоставлением в аренду автомобилей.

Владельцем и основателем "Элитстрой групп" является одессит Коваль Аскольд Алексеевич. На ресурсе Youcontrol указано, что он зарегистрировал это юридическое лицо еще в 2007 году. Также мужчина является основателем и директором ряда других фирм. В частности, Аскольд Алексеевич владелец ООО "Винфорт". Эта компания занимается производством и дистрибуцией вин разных брендов.

Компании, связанные с Аскольдом Ковалем / Скриншот 24 канала

Обратите внимание! Одно из условий приватизации – сохранение видов деятельности по производству виноградных вин в течение 3 лет.

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