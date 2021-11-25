Дітей виносили рятувальники: спалахнула пожежа в одеській багатоповерхівці

В Одній із одеських багатоповерхівок 25 листопада спалахнула пожежа шахти ліфту. Рятувальники негайно почали евакуйовувати людей.

Двох дітей навіть довелося виносити із задимленої будівлі та завдяки працівникам ДСНС, вони не постраждали. Про це загоряння повідомили рятувальникам о 14:04.

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Рятувальники евакуйовують дітей / Фото ДСНС

За скільки часу погасили

Пожежа сталася на вулиці Фонтанська дорога, 49/1. Тобто загорілася 16-поверхівка. Наразі рятувальники написали тільки, що там спалахнула електропроводка від підвального приміщення до останнього поверху.



Пожежники біля цього дому / Фото ДСНС

На фото з місця видно, що діти, яких виносили, були притомними й неушкодженими. На щастя, рятувальників викликали вчасно та вогонь проводки шахти ліфту не поширився.



Будинок, де сталася пожежа / Фото ДСНС

Наразі на місці працює 40 співробітників ДСНС. Постраждалих чи жертв внаслідок пожежі немає. Повністю загасили загоряння о 15:12.

Рятувальники після закінчення пожежі: дивіться відео