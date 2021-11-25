Двух детей даже пришлось выносить из задымленного здания и благодаря работникам ГСЧС, они не пострадали. Об этом возгорании сообщили спасателям в 14:04.

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Спасатели эвакуируют детей / Фото ГСЧС

За сколько времени погасили

Пожар произошел на улице Фонтанская дорога, 49/1. То есть загорелась 16-этажка. Сейчас спасатели написали только, что там вспыхнула электропроводка от подвального помещения до последнего этажа.

Пожарные возле этого дома / Фото ГСЧС

На фото с места видно, что дети, которых выносили, были в сознании и невредимыми. О том что горит именно шахта лифта, сообщили в телеграме "Одесса Сейчас".

Дом, где произошел пожар / Фото ГСЧС

Сейчас на месте работает 40 сотрудников ГСЧС. Пострадавших или жертв в результате пожара нет. В телеграме "Думская" примерно в 15 часов сообщили, что возгорание погасили.

Спасатели после окончания пожара: смотрите видео