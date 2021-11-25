Двох дітей навіть довелося виносити із задимленої будівлі та завдяки працівникам ДСНС, вони не постраждали. Про це загоряння повідомили рятувальникам о 14:04.
Раніше На Дарниці спалахнула велика пожежа: вогонь охопив 1400 квадратних метрів будівлі
Рятувальники евакуйовують дітей / Фото ДСНС
За скільки часу погасили
Пожежа сталася на вулиці Фонтанська дорога, 49/1. Тобто загорілася 16-поверхівка. Наразі рятувальники написали тільки, що там спалахнула електропроводка від підвального приміщення до останнього поверху.
Пожежники біля цього дому / Фото ДСНС
На фото з місця видно, що діти, яких виносили, були притомними й неушкодженими. На щастя, рятувальників викликали вчасно та вогонь проводки шахти ліфту не поширився.
Будинок, де сталася пожежа / Фото ДСНС
Наразі на місці працює 40 співробітників ДСНС. Постраждалих чи жертв внаслідок пожежі немає. Повністю загасили загоряння о 15:12.
Рятувальники після закінчення пожежі: дивіться відео