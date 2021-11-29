До поліції вдруге повідомляють про замінування аеропорту в Одесі

29 листопада 2021 , 11:11
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Джерело:

Нацполіція Одещини

Поліцейським надійшло повідомлення про можливе мінування аеропорту "Одеса". На місце події виїхіла слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.

До правоохоронців про можливе замінування повідомили зранку 29 листопада. Відомо, що це стається вже не вперше. 26 листопада стався такий же випадок.

До теми У поліцію повідомили про замінування Одеського аеропорту

Обшукують територію

Наразі правоохоронці досліджують територію аеропорту "Одеса" та прилеглі до нього. Тому остаточно невідомо, чи аеропорт замінували, чи подія є фейковою.

Фейкове замінування 26 листопада

  • Зранку до поліцейських надійшло повідомлення про замінування Одеського аеропорту.
  • На місце події скерували слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінологів.
  • У мережі повідомляли, що в аеропорту працювали ще й рятувальники.
  • Спецпідрозділи обшукали територію і виявилось, що жодної вибухівки в аеропорту немає. 
Автор: Марта Кушка