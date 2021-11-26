Усі деталі й обставини події з'ясовують правоохоронці. Про замінування Одеського аеропорту повідомили 26 листопада.
Зверніть увагу У будівлі Одеської міської ради шукали вибухівку
Шукають вибухівку
У мережі повідомляють, що на місці. окрім кінологів, вибухотехніків та поліції, працюють ще й рятувальники. Однак точної інформації щодо замінування не повідомляють.
Наразі аеропорт та прилеглу до нього територію обшукують.
"Замінування" станції київського метро
- У Київському метрополітені 24 листопада повідомили, що тимчасово закрили станцію "Славутич". Річ у тім, що там виявили підозрілий предмет. Туди прибули правоохоронці, які почали проводити перевірку.
- Згодом у КМДА написали, що вибухівки не знайшли. Проте все ж була така загроза. Тому туди прибули не лише поліцейські, а й кінологи та вибухотехніки.
- У мережі повідомляли, що підозрілим предметом була валіза. Проте цю інформацію теж не підтвердили.