Усі деталі й обставини події з'ясовують правоохоронці. Про замінування Одеського аеропорту повідомили 26 листопада.

Зверніть увагу У будівлі Одеської міської ради шукали вибухівку

Шукають вибухівку

У мережі повідомляють, що на місці. окрім кінологів, вибухотехніків та поліції, працюють ще й рятувальники. Однак точної інформації щодо замінування не повідомляють.

Наразі аеропорт та прилеглу до нього територію обшукують.

"Замінування" станції київського метро

  • У Київському метрополітені 24 листопада повідомили, що тимчасово закрили станцію "Славутич". Річ у тім, що там виявили підозрілий предмет. Туди прибули правоохоронці, які почали проводити перевірку.
  • Згодом у КМДА написали, що вибухівки не знайшли. Проте все ж була така загроза. Тому туди прибули не лише поліцейські, а й кінологи та вибухотехніки.
  • У мережі повідомляли, що підозрілим предметом була валіза. Проте цю інформацію теж не підтвердили.