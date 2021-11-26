Усі деталі й обставини події з'ясовують правоохоронці. Про замінування Одеського аеропорту повідомили 26 листопада.

Зверніть увагу У будівлі Одеської міської ради шукали вибухівку

Шукають вибухівку

У мережі повідомляють, що на місці. окрім кінологів, вибухотехніків та поліції, працюють ще й рятувальники. Однак точної інформації щодо замінування не повідомляють.

Наразі аеропорт та прилеглу до нього територію обшукують.

"Замінування" станції київського метро