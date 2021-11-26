Все детали и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. О заминировании Одесского аэропорта сообщили 26 ноября.
Обратите внимание В здании Одесского городского совета искали взрывчатку
Ищут взрывчатку
В сети сообщают, что на месте кроме кинологов, взрывотехников и полиции, работают еще и спасатели. Однако точной информации о заминировании не сообщают.
Сейчас аэропорт и прилегающую к нему территорию обыскивают.
"Заминирование" станции киевского метро
- В Киевском метрополитене 24 ноября сообщили, что временно закрыли станцию "Славутич". Дело в том, что там обнаружили подозрительный предмет. Туда прибыли правоохранители, которые начали проводить проверку.
- Позже в КГГА написали, что взрывчатки не нашли. Однако все же была такая угроза. Поэтому туда прибыли не только полицейские, но и кинологи и взрывотехники.
- В сети сообщали, что подозрительным предметом был чемодан. Однако эту информацию тоже не подтвердили.