До правоохоронців про можливе замінування повідомили зранку 29 листопада. Відомо, що це стається вже не вперше. 26 листопада стався такий же випадок.

До теми У поліцію повідомили про замінування Одеського аеропорту

Обшукують територію

Наразі правоохоронці досліджують територію аеропорту "Одеса" та прилеглі до нього. Тому остаточно невідомо, чи аеропорт замінували, чи подія є фейковою.

Фейкове замінування 26 листопада