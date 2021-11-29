До правоохоронців про можливе замінування повідомили зранку 29 листопада. Відомо, що це стається вже не вперше. 26 листопада стався такий же випадок.
До теми У поліцію повідомили про замінування Одеського аеропорту
Обшукують територію
Наразі правоохоронці досліджують територію аеропорту "Одеса" та прилеглі до нього. Тому остаточно невідомо, чи аеропорт замінували, чи подія є фейковою.
Фейкове замінування 26 листопада
- Зранку до поліцейських надійшло повідомлення про замінування Одеського аеропорту.
- На місце події скерували слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінологів.
- У мережі повідомляли, що в аеропорту працювали ще й рятувальники.
- Спецпідрозділи обшукали територію і виявилось, що жодної вибухівки в аеропорту немає.