Правоохранителям о возможном заминировании сообщили утром 29 ноября. Известно, что это происходит уже не в первый раз. 26 ноября произошел такой же случай.
К теме В полицию сообщили о заминировании Одесского аэропорта
Обыскивают территорию
Правоохранители обследуют территорию аэропорта "Одесса" и прилегающие к нему. Поэтому до конца неизвестно, заминировали ли аэропорт, или собщение является фейком.
Фейковое заминирование 26 ноября
- Утром в полицейские поступило сообщение о заминировании Одесского аэропорта.
- На место происшествия направили следственно-оперативную группу, взрывотехники и кинологи.
- В сети сообщалось, что в аэропорту работали еще и спасатели.
- Спецподразделения обыскали территорию и оказалось, что никакой взрывчатки в аэропорту нет.