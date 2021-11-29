Правоохранителям о возможном заминировании сообщили утром 29 ноября. Известно, что это происходит уже не в первый раз. 26 ноября произошел такой же случай.

К теме В полицию сообщили о заминировании Одесского аэропорта

Обыскивают территорию

Правоохранители обследуют территорию аэропорта "Одесса" и прилегающие к нему. Поэтому до конца неизвестно, заминировали ли аэропорт, или собщение является фейком.

Фейковое заминирование 26 ноября