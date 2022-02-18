До уваги водіїв: 9 небезпечних доріг в Одеській області – інтерактивна мапа
Упродовж 2021 року на Одещині сталося 16,7 тисячі дорожньо-транспортних пригод. У них загинули 147 осіб, ще 1,6 тисячі отримали травми.
Як розповіли журналістці 24 каналу в Управлінні патрульної поліції Одеської області, більше автопригод стається на початку року. А ось ближче до кінця, ця тенденція зменшується.
До теми 14 доріг в Одесі, де сталося найбільше ДТП: інтерактивна мапа
У патрульній поліції Одещини назвали дороги, де сталося найбільше аварій в області. До переліку увійшли траси, на яких зафіксували автопригоди зі загиблими або потерпілими.
Київ – Одеса
На трасі міжнародного значення М-05 Київ – Одеса сталося 173 аварії за рік. Загинули 7 людей, травми отримали 30 осіб.
Одеса – Рені
Автошлях М-15 веде до Бухареста. На цій дорозі також часто трапляються аварії – упродовж 2021 року їх сталося 184. Загинули 9 людей, 44 отримали травми.
Одеса – Мелітополь – Новоазовськ
Траса М-14 веде на Таганрог. Торік на ній зафіксували 17 ДТП, у яких померли 3 особи. Травмувалися ще 4 людей.
Одеса – Кучурган
Дорогою М-16 можна потрапити до Кишинева, однак і там стаються аварії. У поліції повідомили про 11 таких випадків, де травми отримали 6 осіб.
Одеса – Чорноморськ
Досить небезпечною є траса М-27, яка веде до Чорноморська. Із січня по грудень 2021 року там сталося 17 ДТП. Загинула 1 людина, травми отримали ще 2.
Одеса – Южне
Часто стаються автопригоди на дорозі М-28 – упродовж минулого року 104. Унаслідок автозіткнень померли 8 людей, травмувалися 14.
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Обхід міста Одеса
Довкола обласного центру торік сталося 45 аварій. На щастя, обійшлося без загиблих, травми отримала 1 людина.
Одеса – Білгород-Дністровський
Ця траса є однією з найнебезпечніших в області. У 2021 році там зафіксували 147 ДТП, у яких загинули 2 особи, ще 13 отримали травми.
Одеса – Вознесенськ – Новий Буг
На цій автодорозі сталося 27 зіткнень. Відомо про 2 загиблих, 8 людей отримали травми.
Небезпечні автодороги Одеської області: інтерактивна мапа