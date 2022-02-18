Как рассказали журналистке 24 канала в Управлении патрульной полиции Одесской области, больше всего происшествий происходит в начале года. А вот ближе к концу, эта тенденция уменьшается.

По теме 14 дорог в Одессе, где произошло больше всего ДТП: интерактивная карта

В патрульной полиции Одесщины назвали дороги, где произошло больше всего аварий в области. В список вошли трассы, на которых зафиксировали автопроисшествия с погибшими или пострадавшими.

Киев – Одесса

На трассе международного значения М-05 Киев – Одесса произошло 173 аварии за год. Погибли 7 человек, травмы получили 30 человек.

Одесса – Рени

Автодорога М-15 ведет в Бухарест. На этой дороге также часто случаются аварии – за 2021 год их произошло 184. Погибли 9 человек, 44 получили травмы.

Одесса – Мелитополь – Новоазовск

Трасса М-14 ведет на Таганрог. В прошлом году на ней зафиксировали 17 ДТП, в которых погибли 3 человека. Травмировались еще 4 человека.

Одесса – Кучурган

По дороге М-16 можно попасть в Кишинев, однако и там случаются аварии. В полиции сообщили об 11 таких случаях, где травмы получили 6 человек.

Одесса – Черноморск

Достаточно опасна трасса М-27, ведущая в Черноморск. С января по декабрь 2021 года там произошло 17 ДТП. Погиб 1 человек, травмы получили еще 2 человека.

Одесса – Южное

Часто случаются автопроисшествия на дороге М-28 – в прошлом году 104. В результате автостолкновений умерли 8 человек, травмировались 14.

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Обход города Одесса

Вокруг областного центра в прошлом году произошло 45 аварий. К счастью, обошлось без погибших, травмы получил 1 человек.

Одесса – Белгород-Днестровский

Эта трасса является одной из самых опасных в области. В 2021 году там зафиксировали 147 ДТП, в которых погибли 2 человека, еще 13 получили травмы.

Одесса – Вознесенск – Новый Буг

На этой автодороге произошло 27 столкновений. Известно о 2 погибших, 8 человек получили травмы.

Опасные автодороги Одесской области: интерактивная карта