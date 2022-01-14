У ДТП в Одесі загинула дружина футболіста Данченка, – ЗМІ

На трасі Одеса – Київ сталася смертельна аварія. За даними ЗМІ, в ній загинула дружина Олега Данченка.

Рятувальникам було досить важко дістати тіло з построщеного авто. Наразі офіційно особу загиблої не підтвердили ні футболіст, ні правоохоронці.

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Раніше перевищувала швидкість

Нищівна ДТП з Mercedes трапилася в Малинівському районі Одеси. Тіло дістали лише тоді, коли розрізали автомобіль.

Рятувальники розрізають автомобіль Mercedes / Фото ДСНС

За даними телеграму "Новости Одесса", цей легковик був зареєстрований на самого Данченка. Проте переважно ним кермувала його дружина Вікторія. Вона часто виставляла у своєму інстаграмі сторіс із салону, де нібито було видно перевищення швидкісного режиму в межах міста.

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Інша деталь, яка вказує на неї

Слід зауважити, що у своєму інстаграмі Вікторія зробила останній пост цього ж дня. На світлині вона в білому одязі, в якому могла бути в момент ДТП. Принаймні, на фото деблокування тіла помітно, що загибла в білих штанах зі схожим фасоном.



Остання публікація в соцмережах Вікторії Данченко / Фото з інстаграму meuwmiu

У визначний день для сім'ї

У цей день сталася важлива подія в кар'єрі Олега Данченка. Раніше він грав у грецькому футбольному клубі АЕК. Проте 14 січня він підписав контракт із луганською Зоря.

Слід зазначити, що спортсмен повернувся в український футбол після 3-річної паузи. Детальніше про його професійну біографію – за посиланням.



Данченко підписує контракт із Зоря / Фото з інстаграму zoryaluhansk

Читайте повний текст допису ДСНС Одещини:

Рятувальники вилучили тіло загиблої особи, яку внаслідок дорожньо-транспортної події затисло у салоні власного авто

Сьогодні, до Служби порятунку надійшло повідомлення від поліції про те, що в Малиновському районі Одеси, по Київському шосе сталася ДТП за участі 3-х автомобілів.

Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання почали роботу по розрізанню автівки, аби вилучити тіло.