Спасателям было довольно трудно достать тело из разбитого авто. Сейчас официально личность погибшей не подтвердили ни футболист, ни правоохранители.

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Ранее превышала скорость

Сокрушительное ДТП с Mercedes случилось в Малиновском районе Одессы. Тело достали только тогда, когда разрезали автомобиль.

Спасатели разрезают автомобиль Mercedes / Фото ГСЧС

По данным телеграма "Новости Одессы", эта легковушка была зарегистрирована на самого Данченко. Однако преимущественно ею управляла его жена Виктория. Она часто выставляла в своем инстаграме сторис из салона, где якобы было видно превышение скоростного режима в черте города.

Жена Данченко, вероятно, нарушает ПДД: смотрите видео

Другая деталь, указывающая на нее

Следует отметить, что в своем инстаграме Виктория сделала последний пост в этот же день. На фотографии она в белой одежде, в которой могла быть в момент ДТП. По крайней мере, на фото деблокирования тела заметно, что погибшая в белых брюках с похожим фасоном.



Последняя публикация в соцсетях Виктории Данченко / Фото из инстаграма meuwmiu

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Читайте полный текст сообщения ГСЧС Одесской области:

Спасатели изъяли тело погибшего лица, которое в результате дорожно-транспортного происшествия зажало в салоне собственного авто

Сегодня, в Службу спасения поступило сообщение от полиции о том, что в Малиновском районе Одессы, по Киевскому шоссе произошло ДТП с участием 3-х автомобилей.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования начали работу по разрезанию автомобиля, чтобы изъять тело.