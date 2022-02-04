"Думала, що вода": на Одещині жінка напоїла 20-денне немовля горілкою

Працівники соцслужби забрали немовля в матері на Одещині. Жінка напоїла дитину, якій не було й місяця, сумішшю з горілкою.

Про інцидент стало відомо 4 лютого. Відомо, що немовля відвезли до лікарні 2 лютого ввечері.

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Недогляд матері

До жінки з села Ісаєве в Березівському районі приїхали працівники соцслужби. Вони розпитали матір про умови утримання немовляти, якому лише виповнилося 20 днів.

Фахівці побачили, що в дитини були проблеми з набором ваги. Матері наголосили на тому, що вона неправильно готувала дитячу суміш – двічі на основі горілки, а раз – із холодною водою.

Думала, що там вода, а там була горілка,

– наголосила жінка.

Жителька Одещини заперечила, що умисно налила горілку в дитячу пляшечку. Вона сказала, що горілка була в чашці, вона її не понюхала й налила до суміші.

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Немовля перебуває в лікарні

Медики та працівники соцслужби відвезли немовля в лікарню. Дитина перебуватиме найближчим часом під наглядом лікарів.

Попередньо в дитини діагностували незадовільний стан здоров'я. При більш детальному огляді з'ясували, що немовля важило менше, ніж при народженні.

У дитини діагностували також пелюшковий дерматит, що свідчить про неналежний догляд.

Відомо, що мати дитини проживає з братом у чоловіка, який на 50 років старший за неї. Він нібито і є батьком дитини. За словами сусідів, він забрав брата з сестрою з інтернату.

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