Об инциденте стало известно 4 февраля. Известно, что младенца отвезли в больницу 2 февраля вечером.
К теме Одесситка заставляла малолетнего сына пить водку и снимала это на видео
Недосмотр матери
К женщине из села Исаево в Березовском районе приехали работники соц службы. Они расспросили мать об условиях содержания младенца, которому только исполнилось 20 дней.
Специалисты увидели, что у ребенка были проблемы с набором веса. Обратили внимание матери, что она неправильно готовила детскую смесь – дважды на основе водки, а раз – с холодной водой.
Думала, что там вода, а там была водка,
– подчеркнула женщина.
Жительница Одесской области возразила, что умышленно налила водку в детскую бутылочку. Она сказала, что водка была в чашке, она ее не понюхала и налила в смесь.
В Одесской области мать напоила ребенка смесью с водкой: смотрите видео
Младенец находится в больнице
Медики и работники соц службы отвезли младенца в больницу. Ребенок будет находиться в ближайшее время под наблюдением врачей.
При более детальном осмотре выяснили, что младенец весил меньше, чем при рождении.
Известно, что мать ребенка проживает с братом у мужчины, который на 50 лет старше ее. Он якобы и является отцом ребенка. По словам соседей, он забрал брата с сестрой из интернета.