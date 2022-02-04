Об инциденте стало известно 4 февраля. Известно, что младенца отвезли в больницу 2 февраля вечером.

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Недосмотр матери

К женщине из села Исаево в Березовском районе приехали работники соц службы. Они расспросили мать об условиях содержания младенца, которому только исполнилось 20 дней.

Специалисты увидели, что у ребенка были проблемы с набором веса. Обратили внимание матери, что она неправильно готовила детскую смесь – дважды на основе водки, а раз – с холодной водой.

Думала, что там вода, а там была водка,

– подчеркнула женщина.

Жительница Одесской области возразила, что умышленно налила водку в детскую бутылочку. Она сказала, что водка была в чашке, она ее не понюхала и налила в смесь.

В Одесской области мать напоила ребенка смесью с водкой: смотрите видео

Младенец находится в больнице

Медики и работники соц службы отвезли младенца в больницу. Ребенок будет находиться в ближайшее время под наблюдением врачей.

При более детальном осмотре выяснили, что младенец весил меньше, чем при рождении.

Справка. У ребенка диагностировали также пеленочный дерматит, что свидетельствует о ненадлежащем уходе.

Известно, что мать ребенка проживает с братом у мужчины, который на 50 лет старше ее. Он якобы и является отцом ребенка. По словам соседей, он забрал брата с сестрой из интернета.

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