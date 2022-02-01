У Дунаї знайшли потопельника: тіло громадянина Румунії виявили в порту на Одещині

Рятувальники Ізмаїлу витягнули з Дунаю тіло чоловіка. У місті Рені виявили мертвого громадянина Румунії.

За інформацією рятувальників, інцидент стався на вулиці Дунайській, 188 в місті Рені. Тіло помітили 31 січня зранку біля причалу №6 в Ренійському морському порту.

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Потопельник в Дунаї

Відомо, що тіло чоловіка перебувало за 350 метрів від берега. Рятувальники добиралися до нього на моторному човні "Прогрес-4".



Тіло громадянина Румунії виявили в річці на Одещині / Фото ДСНС

За допомогою багра працівники ДСНС витягнули його на берег. Із вигляду загиблому було 40 – 50 років.



Він перебував за 350 метрів від берега / Фото ДСНС

На місці працювали правоохоронці, яким і передали тіло. Офіційно в поліції Одеської області інцидент не коментують.



Рятувальники витягнули його за допомогою багра та передали поліції / Фото ДСНС

Як дізналася журналістка 24 каналу з власних джерел, тіло чоловіка було без ознак насильницької смерті. Його передали судмедекспертам, які мають встановити причину загибелі.

Підліток врятував дітей

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Текст публікації у фейсбуці:

"Ізмаїльський район: рятувальники вилучили тіло потопельника з річки Дунай!!! 31 січня 2022 року о 09 годині 43 хвилини до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у місті Рені, на вулиці Дунайська, буд. 188, причал № 6, у річці Дунай на відстані 350 метрів від берега знайдено тіло людини. За допомогою моторного човна "Прогрес-4" та багра працівники ДСНС вилучили на берег тіло чоловіка, приблизний вік 40-50 років та передали співробітникам поліції для проведення слідчих дій. Від ДСНС залучались 2 одиниці рятувальної техніки та 6 чоловік особового складу".