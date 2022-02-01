По информации спасателей, инцидент произошел на улице Дунайской, 188 в городе Рени. Тело заметили 31 января утром у причала №6 в Ренийском морском порту.

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Утопленник в Дунае

Известно, что тело мужчины находилось в 350 метрах от берега. Спасатели добирались до него на моторной лодке "Прогресс-4".



Тело гражданина Румынии обнаружили в реке в Одесской области / Фото ГСЧС

С помощью багра работники ГСЧС вытащили его на берег. С виду погибшему было 40 – 50 лет.



Он находился в 350 метрах от берега / Фото ГСЧС

На месте работали правоохранители, которым и передали тело. Официально в полиции Одесской области инцидент не комментируют.



Спасатели вытащили его с помощью багра и передали полиции / Фото ГСЧС

Как узнала журналистка 24 канала из собственных источников, тело мужчины было без признаков насильственной смерти. Его передали судмедэкспертам, которые должны установить причину гибели.

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Текст публикации в фейсбуке:

"Измаильский район: спасатели изъяли тело утопленника из реки Дунай!!! 31 января 2022 года в 09 часов 43 минуты в Службу спасения 101 поступило сообщение, что в городе Рени, на улице Дунайская, дом. 188, причал №6, в реке Дунай на расстоянии 350 метров от берега найдено тело человека. С помощью моторной лодки "Прогресс-4" и багра работники ГСЧС изъяли на берег тело мужчины, примерный возраст 40 – 50 лет и передали сотрудникам полиции для проведения следственных действий. От ГСЧС привлекались 2 единицы спасательной техники и 6 человек личного состава".