Один из несовершеннолетних не смог спастись. Его же другу удалось выбраться наружу.
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Спасатели не смогли сразу найти утопленника
Происшествие случилось в областном центре на пляже острова Монастырский. Подростки провалились под лед в 30 метрах от берега.
Как только одолазам-спасателям поступила информация об инциденте, они сразу же начали поиски. Однако им так и не удалось найти тело непосредственно в день инцидента, хоть они и обследовали 400 квадратных метров подводной акватории.
Уже на следующий день, 30 января, водолазы повторно провели поиски. На этот раз они обследовали уже 2500 квадратных метров и нашли тело подростка. Оно было на глубине 6 метров в 50 метрах от берега.
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