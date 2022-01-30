Один із неповнолітніх не зміг врятуватися. Його ж другові вдалося вибратись назовні.

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Рятувальники не змогли одразу знайти потопельника

Подія трапилась в обласному центрі на пляжі острова Монастирський. Підлітки провалились під лід за 30 метрів від самого берегу.

Як водолазам-рятувальникам надійшла інформація про інцидент, то вони одразу ж розпочали пошуки. Проте їм так і не вдалось знайти тіло у сам день інциденту, хоч вони й обстежили 400 квадратних метрів підводної акваторії.

Зауважте! Щоб вибратись з-під криги слід рухатися кригою на животі, якщо вдається вибиратися за течією. Якщо вибиратися доводиться проти течії – треба перевернутися на спину. Також не варто намагатися піднятися та стати на ноги – це тільки збільшить ризик знову піти під лід.

Уже наступного дня, 30 січня, водолази повторно провели пошуки. На цей раз вони обстежили вже 2500 квадратних метрів та знайшли тіло підлітка. Воно було на глибині 6 метрів та 50 метрів від берега.

Схожі випадки: коротко

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На Київщині рятувальники героїчно врятували рибалку, який провалився під лід. Чоловіка вдалося витягти за допомогою гідрокостюма та рятувальних кіл.

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Як врятуватись з-під криги: дізнайтесь більше у відео 24 каналу