Коли життя нічого не вчить
Інцидент трапився 23 січня у міському парку. Відео з місця події опублікували у мережі.
До теми Кидали об стіну: одеські підлітки познущалися з мертвого папуги – моторошне відео
На кадрах видно, як одна школярка підходить до озера та випробовує ногою лід на міцність. Буквально за кілька секунд дівчина провалюється під воду. До неї одразу підбігли решта школярів, однак "геройка" без перешкод вибралася з озера самостійно.
На цьому "пригоди" підлітків не закінчилися. Одразу після падіння першої школярки до води підійшла інша. Вона кілька разів потупцяла на льоді, а тоді перейшла на іншу сторону й повторила свої дії. Однак там крига була вже тоншою й дівчина також провалилася й впала під воду. З озера їй допомогли вибратися інші підлітки.
Дивіться відео безглуздого та небезпечного вчинку підлітків:
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