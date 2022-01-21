Кадрами з підписниками спільноти поділилася мама хлопчика. За її словами, горе-няню звуть Олена Балаєва. Втім, після інциденту з нею припинили співпрацю.

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Жінка стрибала з дитиною, попри її плач / Скриншот відео

Голова бовталася, як у іграшки

На відео помітно, що жінка доволі сильно стрибає на м'ячі, тримаючи немовля на руках. Від цього голова дитини і загалом все тіло сильно здригалося. Налякане маля продовжувало плакати, але жінка не зупинялася.

Зверніть увагу! Мати хлопчика розповіла, що її сину лише 4 місяці.

Дуже хочу, щоб ніхто не опинився в нашій ситуації. Хочу, щоб усі побачили та запам'ятали її. Наразі вона в активному пошуку роботи нянею,

– зауважила киянка.



Олена Балаєва шукає роботу нянею для немовлят у Дніпровському районі / Скриншот відео

Вона також наголосила, що безвідповідальна няня хоче працювати лише у Дніпровському районі (Русанівка, Березняки, Лівобережна). До того ж, вона стверджує, що її спеціалізація – винятково робота з немовлятами.

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Текст публікації "Березняки та Русанівка":

Добрий вечір. На відео – моя колишня няня Олена Балаєва. Малюкові 4 місяці. Дуже хочу, щоб ніхто не опинився в нашій ситуації. Хочу, щоб усі побачили та запам'ятали її. Наразі вона в активному пошуку роботи нянею. Шукає лише у Дніпровському районі (Русанівка, Березняки, Лівобережна). Працює тільки з немовлятами.