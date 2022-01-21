Кадрами с подписчиками сообщества поделилась мама мальчика. По ее словам, горе-няню зовут Елена Балаева. Впрочем, после инцидента с ней прекратили сотрудничество.

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Женщина прыгала с ребенком, несмотря на его плач / Скриншот видео

Голова болталась, как у игрушки

На видео заметно, что женщина довольно сильно прыгает на мяче, держа младенца на руках. От этого голова ребенка и в общем все тело сильно вздрагивало. Напуганный малыш продолжал плакать, но женщина не останавливалась.

Обратите внимание! Мать мальчика рассказала, что ее сыну всего 4 месяца.

Очень хочу, чтобы никто не оказался в нашей ситуации. Хочу, чтобы все увидели и запомнили ее. Сейчас она в активном поиске работы няней,

– заметила киевлянка.



Елена Балаева ищет работу няней для младенцев в Днепровском районе / Скриншот видео

Она также подчеркнула, что безответственная няня хочет работать только в Днепровском районе (Русановка, Березняки, Левобережная). К тому же, она утверждает, что ее специализация – исключительно работа с младенцами.

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Текст публикации "Березняки и Русановка":

Добрый вечер. На видео – моя бывшая няня Елена Балаева. Малышу 4 месяца. Очень хочу, чтобы никто не оказался в нашей ситуации. Хочу, чтобы все увидели и запомнили ее. Сейчас она в активном поиске работы няней. Ищет только в Днепровском районе (Русановка, Березняки, Левобережная). Работает только с младенцами.