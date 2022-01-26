Когда жизнь ничему не учит

Инцидент произошел 23 января в городском парке. Видео с места происшествия опубликовали в сети.

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На кадрах видно, как одна школьница подходит к озеру и испытывает ногой лед на крепость. Буквально через несколько секунд девушка проваливается под воду. К ней сразу подбежали остальные школьники, однако "геройка" беспрепятственно выбралась из озера самостоятельно.

На этом "происшествия" подростков не закончились. Сразу после падения первой школьницы к воде подошла другая. Она несколько раз потопталась на льду, а затем перешла на другую сторону и повторила свои действия. Однако там лед был уже тоньше и девушка тоже провалилась и упала под воду. Из озера ему помогли выбраться другие подростки.

Смотрите видео бессмысленного поступка подростков:

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