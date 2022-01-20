У ДВС вимагали хабар в аліментника-боржника: в Одесі затримали держслужбовця

В Одесі спіймали на отриманні хабаря службовця ДВС. Він нібито обіцяв організувати скасувати заборону на виїзд із країни.

Тепер підозрюваному загрожує суворе покарання. Про це повідомили в регіональному управлінні прокуратури 19 січня.

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Долари хабаря були "мічені"

Працівника Державної виконавчої служби затримали, коли він, ймовірно, отримував хабар. У нього одразу вилучили 500 доларів. На фото помітно, що купюри були "мічені" речовиною, яка світиться в ультрафіолетовому промінні.



"Мічені" купюри хабаря службовця / Фото Прокуратури Одещини

За цей хабар нібито мали скасувати заборону на виїзд із країни, яка була в неплатника аліментів. Для цього службовець мав вплинути на свого колегу.



Гроші, які, ймовірно, отримував держслужбовець / Фото Прокуратури Одещини

Окрім цього, зловмисник не нехтував і можливістю погрожувати. За даними слідчих, він обіцяв нарахувати виконавчий збір та штраф за несвоєчасну сплату заборгованості з аліментів.

Що загрожує за такий злочин

Наразі цю справу розслідують за статтею Кримінального кодексу про зловживання впливом. А саме, її частиною про одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Якщо вину затриманого зможуть довести, йому загрожує від 3 до 8 років ув’язнення. Окрім цього, можлива конфіскація майна.



Кабінет держслужбовця в момент затримання / Фото Прокуратури Одещини

Інше гучне затримання напередодні

У Києві СБУ затримала держслужбовця на отриманні хабаря 400 тисяч гривень. За ці кошти чоловік обіцяв підприємцям домовитися про продовження термінів закупівлі у них спецодягу.

Правоохоронці також почали встановлювати всіх причетних до цієї схеми. Вони вважають, що її організувала група чиновників.

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