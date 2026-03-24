24 березня, 00:11
Закликав до введення військ: ексдепутата з Одещини судитимуть за держзраду та роботу на Росію

Поліна Буянова
Основні тези
  • Ексдепутата з Одещини звинувачують у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України за співпрацю з Росією.
  • Він організував масові заходи в Одесі з закликами до введення російських військ та підтримував незаконний "референдум" щодо приєднання Криму до Росії.

До суду скерували справу одеського ексдепутата, якого звинувачують у державні зраді та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

У чому звинувачують ексдепутата?

За даними слідства, наприкінці лютого 2014 року обвинувачений спільно з представниками проросійських політичних сил організував у Одесі масовий захід, де лунали заклики про введення військ Росії в Україну під приводом "захисту російськомовного населення".

Фігурант підтримував постійний зв'язок із представниками Росії, передавав інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та координував діяльність підконтрольних проросійських організацій.

Також обвинувачений публічно підтримував проведення незаконного "референдуму" щодо приєднання Криму до Росії і закликав до реалізації подібного сценарію в Одесі, 
– йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, під час перебування в Росії він брав участь у публічних заходах і відкрито підтримував дії держави-агресорки. Його діяльність також координувалася з представниками російських владних структур.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою: на його майно наклали арешт з метою подальшої конфіскації.

Зверніть увагу! Видання "Главком" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що йдеться про депутата Валентина Чернова.

Правоохоронці викривають зрадників: останні новини

  • Служба безпеки України викрила та затримала подвійного агента Росії та Білорусі у лавах ЗСУ. Він передавав ворогу інформацію про напрямки руху, типи та кількість дронів, які використовуються на північно-східному напрямку.
     

  • Крім того, фігурант передавав інформацію про тактико-технічні характеристики новітніх роботизованих систем, які застосовують Сили оборони України. Після виконання завдань агент планував втекти до Росії через лінію фронту.
     

  • СБУ та ГУР затримали білоруську шпигунку Інну Кардаш, яка працювала в українських ЗМІ. Вона використовувала інтимні стосунки, щоб проникнути у військові структури.