Закликав до введення військ: ексдепутата з Одещини судитимуть за держзраду та роботу на Росію

До суду скерували справу одеського ексдепутата, якого звинувачують у державні зраді та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

У чому звинувачують ексдепутата?

За даними слідства, наприкінці лютого 2014 року обвинувачений спільно з представниками проросійських політичних сил організував у Одесі масовий захід, де лунали заклики про введення військ Росії в Україну під приводом "захисту російськомовного населення".

Фігурант підтримував постійний зв'язок із представниками Росії, передавав інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та координував діяльність підконтрольних проросійських організацій.

Також обвинувачений публічно підтримував проведення незаконного "референдуму" щодо приєднання Криму до Росії і закликав до реалізації подібного сценарію в Одесі,

– йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, під час перебування в Росії він брав участь у публічних заходах і відкрито підтримував дії держави-агресорки. Його діяльність також координувалася з представниками російських владних структур.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою: на його майно наклали арешт з метою подальшої конфіскації.

Зверніть увагу! Видання "Главком" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що йдеться про депутата Валентина Чернова.

