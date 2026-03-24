Закликав до введення військ: ексдепутата з Одещини судитимуть за держзраду та роботу на Росію
- Ексдепутата з Одещини звинувачують у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України за співпрацю з Росією.
- Він організував масові заходи в Одесі з закликами до введення російських військ та підтримував незаконний "референдум" щодо приєднання Криму до Росії.
До суду скерували справу одеського ексдепутата, якого звинувачують у державні зраді та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
У чому звинувачують ексдепутата?
За даними слідства, наприкінці лютого 2014 року обвинувачений спільно з представниками проросійських політичних сил організував у Одесі масовий захід, де лунали заклики про введення військ Росії в Україну під приводом "захисту російськомовного населення".
Фігурант підтримував постійний зв'язок із представниками Росії, передавав інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та координував діяльність підконтрольних проросійських організацій.
Також обвинувачений публічно підтримував проведення незаконного "референдуму" щодо приєднання Криму до Росії і закликав до реалізації подібного сценарію в Одесі,
– йдеться в повідомленні.
За словами правоохоронців, під час перебування в Росії він брав участь у публічних заходах і відкрито підтримував дії держави-агресорки. Його діяльність також координувалася з представниками російських владних структур.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою: на його майно наклали арешт з метою подальшої конфіскації.
Зверніть увагу! Видання "Главком" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що йдеться про депутата Валентина Чернова.
