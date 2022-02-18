Готові дати відсіч ворогу: як спецпризначенці НГУ тренувалися на Одещині – атмосферні фото

На полігонах військових частин Одеської області відбулися тренування спецпризначенців Нацгвардії України. Бійці відточували навички стрільби.

Військові навчання відбулися 16 та 17 лютого. Тренувалися бійці окремого загону спеціального призначення Південного Одеського територіального управління Нацгвардії.

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Особливості вишколу

Спецпризначенці мали нагоду постріляти з гранатометів АГС-17 та СПГ-9 під час навчань на полігонах. Така зброя призначена для ураження танків, самохідно-артилерійських установок, броньованої ворожої техніки тощо.

У розпорядженні бійців були і штурмові гвинтівки UAR-15 українського виробництва. Одеські нацгвардійці користуються ними з середини 2020 року.

Постійна боєготовність

У Нацгвардії наголосили, що військові навчання є щоденною кропіткою працею з підвищеною інтенсивністю. Вони допомагають загартувати витривалість, силу та вправність.

Командир загону НГУ в Одеській області підкреслив, що особовий склад підрозділу перебуває у постійній боєготовності. Спецпризначенці готові дати гідну відсіч ворогу та гарантувати безпеку українців.

Тренування спецпризначенців на Одещині / Фото Нацгвардії

Навчання за скандинавською моделлю

На початку лютого бійці з 11 бригади імені Михайла Грушевського НГУ пройшли вишкіл за скандинавською моделлю. Нацгвардійці відпрацьовували спільні дії з поліцією та рятувальниками під час масових заворушень.



На Одещині відбулися навчання силовиків / Фото Нацгвардії

В умовах, максимально наближених до реальних, головним завданням силовиків було захистити мирних протестувальників. А також – не допустити диверсії чи прориву лав службовців.

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