Військові навчання відбулися 16 та 17 лютого. Тренувалися бійці окремого загону спеціального призначення Південного Одеського територіального управління Нацгвардії.

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Особливості вишколу

Спецпризначенці мали нагоду постріляти з гранатометів АГС-17 та СПГ-9 під час навчань на полігонах. Така зброя призначена для ураження танків, самохідно-артилерійських установок, броньованої ворожої техніки тощо.

У розпорядженні бійців були і штурмові гвинтівки UAR-15 українського виробництва. Одеські нацгвардійці користуються ними з середини 2020 року.

Постійна боєготовність

У Нацгвардії наголосили, що військові навчання є щоденною кропіткою працею з підвищеною інтенсивністю. Вони допомагають загартувати витривалість, силу та вправність.

Командир загону НГУ в Одеській області підкреслив, що особовий склад підрозділу перебуває у постійній боєготовності. Спецпризначенці готові дати гідну відсіч ворогу та гарантувати безпеку українців.

Тренування спецпризначенців на Одещині / Фото Нацгвардії

Навчання за скандинавською моделлю

На початку лютого бійці з 11 бригади імені Михайла Грушевського НГУ пройшли вишкіл за скандинавською моделлю. Нацгвардійці відпрацьовували спільні дії з поліцією та рятувальниками під час масових заворушень.



На Одещині відбулися навчання силовиків / Фото Нацгвардії

В умовах, максимально наближених до реальних, головним завданням силовиків було захистити мирних протестувальників. А також – не допустити диверсії чи прориву лав службовців.

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