Хочуть повернути комуністичну назву проспекту Небесної Сотні в Одесі

В одеській міськраді вкотре заговорили про повернення старої комуністичної назви проспекту Небесної Сотні. Проте така ініціатива сподобалася не всім.

Про це говорили на сесії міської ради, яка відбулася 8 грудня. Проте мер Одеси Геннадій Труханов практично сказав, що це беззмістовно.

Зауважте Вкотре декомунізували проспект Жукова в Харкові: остаточне рішення суду

"Таке вже було"

Про потребу повернути назву "проспект Жукова" говорив депутат Микола Скорик. Мер сказав, що цілком підтримує таку ідею. Але теж вказав на те, що це вже намагалися зробити.

Суд скасував аналогічне рішення у Харкові. Ми провели слухання, їхнє рішення теж скасували. Ми повернемося знову на вихідну позицію,

– зазначив Труханов.

Однак, слід зазначити, що більшість депутатів обурилися пропозиції скасувати декомунізацію. Проте це все ж можуть згодом висунути на голосування.

Коли вперше про це говорили

Труханов обіцяв повернути декомунізованим вулицям назви в рамках своєї передвиборчої кампанії у 2020 році. Згодом він таки розпорядився скликати відповідні громадські слухання.

Ідею перейменування схвалила історико-топонімічна комісія міськради й пройшли громадські слухання. Вони відбувалися у форматі "інтернет-конференції" 4 грудня того ж року.

Ініціативу мера підтримали 463 людини, а проти були тільки 250 опитаних. Слід зазначити, що право голосу було в 700 тисяч одеситів.

Як це оскаржували в суді

Місцевий осередок партії "Європейська солідарність" та Український інститут національної пам'яті подали цього позов до суду щодо цього "комунізування". Вони акцентували, що повернення старої назви проспекту Небесної Сотні є порушенням закону. А саме, закону України про засудження радянського і нацистського тоталітарних режимів.

У суду просили скасувати рішення Труханова про скликання цих громадських слухань. Автори клопотання апелювали до закону України про засудження радянського і нацистського тоталітарних режимів.

Завершила історія тим, що слуги Феміди все ж погодилися з позивачами. 25 серпня Одеський окружний адмінсуд скасував скандальні перейменування.