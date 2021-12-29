Хотів купити автомобіль: одесита "розвели" майже на пів мільйона гривень в інстаграмі

Одеські правоохоронці розшукують шахрая, який видурив майже 500 тисяч гривень у чоловіка. Місцевий житель хотів придбати авто через інстаграм.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у травні 2020 року одесит знайшов оголошення про продаж автомобіля в інтернеті. Усі деталі він обговорював з "власником" авто в інстаграмі.

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Як обманули одесита

Автор оголошення переконав його перерахувати на банківську картку передоплату. Мовиться про 444 тисячі гривень.

Щойно потенційний покупець відправив гроші, шахрай перестав виходити на зв'язок. Відтак уже в червні 2020 року постраждалий звернувся зі заявою до поліції.

Розслідування справи

У поліції відкрили справу про шахрайство у великих розмірах. Зловмиснику загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

Правоохоронці понад рік намагаються знайти шахрая, однак встановити його місце перебування не вдається. Їм також потрібно здійснити низку інших слідчо-оперативних дій.

Попередній термін досудового розслідування закінчився 23 грудня 2021 року. Приморський районний суд Одеси продовжив його на 12 днів, тобто виявити зачіпки у справі поліції доведеться до 4 січня 2022 року.

Шахрайство в соцмережах

Афери з використанням соцмереж трапляються в Україні досить часто. Нещодавно ворожка з інстаграму видурила в клієнтки всі гроші з банківського рахунку. Вона переконала жительку Чернігівщини віддати збільшити кредитний ліміт та передати усі паролі.

Окрім цього, перед зимовими святами активізувалися зловмисники, які здають туристам котеджі в Карпатах, яких насправді не існує. Аферисти вимагають передоплати за житло, а потім перестають відповідати на дзвінки.

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