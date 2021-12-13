Клієнтка могла виплачувати гроші по можливості

21 листопада мешканка Чернігівщини написала ворожці в інстаграмі. Шахрайка попросила замовницю продовжити спілкування у вайбері.

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Клієнтка та ворожка домовились про дві послуги:

обряд за 2500 гривень,

молитву за 3000 грн.

До речі, шахрайка навіть попросила клієнтку поповнити їй телефонний рахунок на 200 гривень. Жінка так і зробила, а після цього ще й перерахувала ворожці 1000 гривень на банківську картку. Решту грошей, за домовленістю, могла виплачувати по можливості.

Жінка збільшила кредитний ліміт на картці до 50 тисяч гривень

Як гарантії виконання замовлених послуг, шахрайка попросила клієнтку зайти в додаток "Приват24" та збільшити кредитний ліміт на картці до 50 000 грн. У той час на мобільний номер телефону постраждалої надходили смс-повідомлення з кодами підтвердження. Ці коди, а також пароль для входу у додаток жінка повідомила ворожці.

29 листопада з карточки клієнтки почали списуватися гроші різними сумами. Водночас ворожка обіцяла, що гроші повернуться.

6 грудня шахрайка знову написала своїй жертві та запитала, чи вона змінювала пароль для входу в "Приват24". Жінка відповіла ствердно та повідомила вже новий пароль для входу в додаток. Через деякий час з карти знялися 2 500 грн, які потерпіла внесла через термінал 3 грудня.

Потерпіла звернулася до суду

Після цього випадку жінка вирішила написати заяву у суді. Слідчі з'ясували, що рахунок, на який потерпіла надіслала 1 000 гривень, був відкритий у Альфа-Банку.

Тобто Альфа-Банк володіє інформацією та документами про власника банківської картки. Її можна використати як доказ у кримінальному провадженні для ідентифікації особи,

– мовиться у повідомленні.

7 грудня суд зобов'язав фінустанову надати інформацію по банківській картці ворожки, а також копії документів власника картки. Так можна буде встановити шахрайку.

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