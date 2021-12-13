Загалом кіберполіцейські провели 117 обшуків. Викрили 51 людину, яка причетна до шахрайських дій.

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Вилучили 100 баз персональних даних

Профілактичну операцію під назвою "ДАТА" проводили у листопаді 2021 року. Кіберполіція встановила підприємства та організації, які є порушниками у сфері обігу персональних даних.

Яку інформацію роздобували зловмисники:

персональні дані громадян,

закриті відомості щодо ведення фінансово-господарської діяльності фізичних та юридичних осіб,

дані про клієнтів банківських та комерційних установ,

дані для авторизації на електронних поштових скриньках, соцмережах, інтернет-магазинах тощо.

Під час спецоперації "ДАТА" вилучили близько 100 баз персональних даних. У них були дані на 300 мільйон громадян України, Європи та США. Незаконну інформацію поширювали 30 каналами.

Зверніть увагу! Поліція зупинила діяльність одного з найбільших сайтів, де розповсюджували дані українців та іноземців. Зокрема, там були дані про номер телефону, місце реєстрації та транспортні засоби.

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Вартість баз коливалася від 500 до 50 тисяч гривень - залежно від її вмісту та комерційної цінності. Зловмисники збували інформацію на закритих хакерських форумах, а також у соцмережах та месенджерах,

– розповів начальник відділу протидії злочинам у сфері комп’ютерних систем Сергій Липка.

Співробітник мережі супермаркетів продавав конфіденційні дані

Окрім того, на Дніпропетровщині на незаконному бізнесі викрили співробітника однієї з мереж супермаркетів. Чоловік торгував інформацією, що містила комерційну таємницю. Він налагодив торгівлю з конкурентами. Через це мережа зазнала понад 1 мільйон гривень збитків.

За якими статтями відкрили кримінальні провадження:

Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку.

Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації.

Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Порушення недоторканності приватного життя.

Дивіться відео, як проводили операцію "ДАТА":