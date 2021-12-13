Всего киберполицейские провели 117 обысков. Разоблачили 51 человека, которые причастны к мошенническим действиям.
Ранее Украина, Литва и Грузия создадут совместную группу по кибербезопасности
Изъяли 100 баз персональных данных
Профилактическую операцию под названием "ДАТА" проводили в ноябре 2021 года. Киберполиция установила предприятия и организации, которые являются нарушителями в сфере обращения персональных данных.
Какую информацию злоумышленники заполучают:
- персональные данные граждан,
- закрытые сведения о ведении финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц,
- данные о клиентах банковских и коммерческих учреждений,
- данные для авторизации на электронных почтовых ящиках, соцсетях, интернет-магазинах и тому подобное.
Во время спецоперации "ДАТА" изъяли около 100 баз персональных данных. У них были данные на 300 миллион граждан Украины, Европы и США. Незаконную информацию распространяли по 30 каналам.
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Стоимость баз колебалась от 500 до 50 тысяч гривен – в зависимости от ее содержания и коммерческой ценности. Злоумышленники сбывали информацию на закрытых хакерских форумах, а также в соцсетях и мессенджерах,
– рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Сергей Липка.
Сотрудник сети супермаркетов продавал конфиденциальные данные
Кроме того, в Днепропетровской области на незаконном бизнесе разоблачили сотрудника одной из сетей супермаркетов. Мужчина торговал информацией, содержавшей коммерческую тайну. Он наладил торговлю с конкурентами. Из-за этого сеть понесла более 1 миллиона гривен убытков.
По каким статьям открыли уголовные производства:
- Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.
- Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации.
- Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.
- Нарушение неприкосновенности личной жизни.
Смотрите видео, как проводили операцию "ДАТА":