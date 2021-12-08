Встреча состоялась 8 декабря. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.
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Украина, Литва и Грузия подписали соглашение о кибербезопасности
Во время встречи министр обороны Украины Алексей Резников и министр нацобороны Литвы Арвидас Анушаускас попутно подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины, Грузии и Литвы в отношении группы по анализу киберугроз при региональном центре киберзащиты,
– говорится в сообщении.
Министр Алексей Резников заявил, что:
- это усилит профессиональное взаимодействие между нашими странами;
- подтверждает намерения Литвы, Грузии и Украины относительно сотрудничества по кибербезопасности;
- подчеркивает готовность страны участвовать в деятельности регионального центра и развивать многонациональный потенциал в вопросах анализа киберугроз.
"Все договоренности, которых мы сегодня достигли, безусловно будут способствовать укреплению нашей обороноспособности, повышению оперативных и боевых возможностей Вооруженных сил Украины для обеспечения мира и благосостояния украинцев, литовцев, грузин и всей Европы в целом", – заявил министр.
Цель документа – создание группы по анализу киберугроз и определению предпосылок ее функционирования, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры.
Ее задача – развитие многонациональных возможностей по анализу киберугроз путем обмена информацией касательно:
- киберугроз;
- уязвимостей безопасности;
- обработки инцидентов;
- а также цифровой экспертизы.
Алексей Резников заявил, что к мемомрандуму могут присоединиться:
- любые другие субъекты НАТО и ЕС;
- государства-участники программы НАТО "Партнерство ради мира" и программы ЕС "Восточное партнерство".
Кратко о меморандуме в сфере кибербезопасности
- Документ подписала Украина и Литва, при этом грузинская сторона подпишет его позже.
- В Минобороны Украины напомнили, что декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере кибербезопасности между Министерством нацобороны Литвы и Минобороны Грузии подписали 8 марта 2019 года.
- 27 ноября 2019 года подписали Декларацию о намерениях между Министерством нацобороны Литвы и Минобороны Украины относительно сотрудничества по кибербезопасности.
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