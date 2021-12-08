В этом году в бюджете для Министерства обороны правительство предусмотрело свыше 133 миллиардов гривен. Также для оборонного ведомства предусмотрели право на 15 миллиардов гривен государственных гарантий.

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Более 70% бюджета – это расходы содержания, "проедание". Перевооружение, боевая подготовка и развитие финансируются только на 15 – 20% от потребности,

– сказал Резников.

Министр объяснил, что сейчас Минобороны получило на вооружение вместе с госгарантиями примерно 40 миллиардов. Но расходов на вооружение из уже утвержденных, согласованных и перспективных программ нужно 230 – 250 миллиардов гривен. Резников подчеркнул, что такая сумма необходима ежегодно.

На что не хватает денег

Денег недостаточно, чтобы купить современное вооружение и амуницию. Украинской армии необходимы современные системы ПВО и ПРО, беспилотные и ракетные технологии.

Резников заявил, что нужно значительно повышать расходы на социальное обеспечение военных. Сейчас более 40 тысяч ожидают, чтобы получить квартиру от государства. Минобороны имеет сотни недостроенных объектов, из-за которых продолжаются суды.

Две трети личного состава войска не хотят подписывать следующий контракт о службе. А в бюджете не хватает 23 миллиарда гривен, чтобы достичь расходов на армию на уровне 3% от ВВП.

Бюджет на 2022 год

2 декабря Верховная Рада окончательно поддержала проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год. Среди его приоритетов: рост зарплат медиков, обеспечение жильем участников АТО, увеличение стипендий, цифровизация.

Расходы на национальную безопасность и оборону повысили на 3,7 миллиарда, в частности, на Вооруженные Силы Украины – 2,5 миллиарда.

Денежное обеспечение украинских военных увеличили на 7,7 миллиарда гривен. Также выделили рекордные средства на программу развития вооружения и военной техники.

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