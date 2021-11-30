Об этом в комментарии корреспонденту 24 канала сообщил руководитель управления обеспечения деятельности Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Сергей Прокопенко.
Читайте также Разведка в киберпространстве: почему Украине следует готовиться к обороне
На самом деле количество кибератак увеличилось. Это непубличная информация, но нужно понимать, что действительно очень активизировались спецслужбы как России, так и Беларуси. Сейчас мы видим такой существенный всплеск активности,
– сказал он.
По его словам, они активно пытаются попасть во все критические элементы инфраструктуры.
"Это не в понятии транспорта, а цифровой инфоструктуры: это реестры, базы данных, то, чем владеет государство, и крупный бизнес. Видим рост угрозы с октября", – объяснил Сергей Прокопенко.
Есть непрямые подтверждения увеличения атак
Кроме этого, непрямым подтверждением является увеличение случаев, когда заходят в систему или шифруют данные. Фактически блокируют доступ к ним, а затем требуют выкуп.
С конца лета видим, что ключевой акросектор, крупный розничный бизнес один за другим страдает от атак,
– заметил руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК при СНБО.
Сергей Прокопенко наконец обратился к представителям средств массовой информации с просьбой призвать бизнес быть внимательнее и как можно чаще сообщать о таких кибератаках.
Совещание Совета нацбезопасности о кибератаках: коротко
- СНБО 25 октября провел совещание Национального координационного центра. Темой стал вопрос защиты топливно-энергетического комплекса Украины от российских кибератак.
- Приоритетом было создание отраслевого центра кибербезопасности при Министерстве энергетики.
- Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов заявил, что "мы находимся в состоянии войны с Россией, кибератаки на нашу критическую энергетическую инфраструктуру являются одним из ее методов".
- Обсудили также создание в Украине кибервойск и подготовку необходимого законопроекта.