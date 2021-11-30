Об этом в комментарии корреспонденту 24 канала сообщил руководитель управления обеспечения деятельности Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Сергей Прокопенко.

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На самом деле количество кибератак увеличилось. Это непубличная информация, но нужно понимать, что действительно очень активизировались спецслужбы как России, так и Беларуси. Сейчас мы видим такой существенный всплеск активности,

– сказал он.

По его словам, они активно пытаются попасть во все критические элементы инфраструктуры.

"Это не в понятии транспорта, а цифровой инфоструктуры: это реестры, базы данных, то, чем владеет государство, и крупный бизнес. Видим рост угрозы с октября", – объяснил Сергей Прокопенко.

Есть непрямые подтверждения увеличения атак

Кроме этого, непрямым подтверждением является увеличение случаев, когда заходят в систему или шифруют данные. Фактически блокируют доступ к ним, а затем требуют выкуп.

С конца лета видим, что ключевой акросектор, крупный розничный бизнес один за другим страдает от атак,

– заметил руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК при СНБО.

Сергей Прокопенко наконец обратился к представителям средств массовой информации с просьбой призвать бизнес быть внимательнее и как можно чаще сообщать о таких кибератаках.

Обратите внимание! В Киеве 4 ноября провели национальный кластер кибербезопасности по теме "Национальная Стратегия Кибербезопасности 2021 – 2025".

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