Про це у коментарі кореспондентці 24 каналу повідомив керівник управління забезпечення діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО Сергій Прокопенко.

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Насправді кількість кібератак збільшилася. Це непублічна інформація, але треба розуміти, що дійсно дуже активізувалися спецслужби як Росії так і Білорусі. Зараз ми бачимо такий суттєвий сплеск активності,

– сказав він.

За його словами, вони активно намагаються потрапити в усі критичні елементи інфраструктури.

"Це не у понятті транспорту, а цифрової інфаструктури: це реєстри, бази даних, те, чим володіє держава, та великий бізнес. Бачимо зростання загрози з жовтня", – пояснив Сергій Прокопенко.

Є непрямі підтвердження збільшення атак

Окрім цього, непрямим підтвердження є збільшення випадків, коли заходять у систему або шифрують дані. Фактично блокують доступ до них, а після цього вимагають викуп.

Із кінця літа бачимо, що ключовий акросектор, великий роздрібний бізнес один за одним потерпає від атак,

– зауважив керівник керівник управління забезпечення діяльності НКЦК при РНБО.

Сергій Прокопенко насамкінець звернувся до представників засобів масової інформації з проханням закликати бізнес бути уважнішим і якомога частіше повідомляти про такі кібератаки.

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