Одним із пріоритетних питань було створення галузевого центру кібербезпеки при Міністерстві енергетики. Саме воно буде реалізовувати цей проєкт.

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Безпека енергетики в пріоритеті

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що питання інформаційної безпеки української енергетики є особливо актуальним з початком опалювального сезону.

Ми перебуваємо у стані війни з Росією, кібератаки на нашу критичну енергетичну інфраструктуру є одним з її методів,

– заявив Данілов.

Крім того, безпека критичної енергетичної інфраструктури, за словами секретаря РНБО, важлива також через перспективу приєднання української енергомережі до Європейської.

Також на засіданні порушили питання створення в Україні кібервійськ та підготовки необхідного законопроєкту.

Учасники засідання ухвалили проєкт Плану реалізації Стратегії кібербезпеки України, який затвердив президент. Також РНБО схвалила протокол класифікації кіберінцидентів та обміну інформацією про них.

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