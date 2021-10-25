Одним из приоритетных вопросов было создание отраслевого центра кибербезопасности при Министерстве энергетики. Именно оно будет реализовывать этот проект.

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Безопасность энергетики в приоритете

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что вопрос информационной безопасности украинской энергетики является особенно актуальным с началом отопительного сезона.

Мы находимся в состоянии войны с Россией, кибератаки на нашу критическую энергетическую инфраструктуру являются одним из ее методов,

– заявил Данилов.

Кроме того, безопасность критической энергетической инфраструктуры, по словам секретаря СНБО, важна также из-за перспективы присоединения украинской энергосети к европейской.

Также на заседании затронули вопрос создания в Украине кибервойск и подготовки необходимого законопроекта.

Участники заседания приняли проект Плана реализации Стратегии кибербезопасности Украины, который утвердил президент. Также СНБО одобрил протокол классификации киберинцидентов и обмена информацией о них.

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