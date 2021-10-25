Одним из приоритетных вопросов было создание отраслевого центра кибербезопасности при Министерстве энергетики. Именно оно будет реализовывать этот проект.
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Безопасность энергетики в приоритете
Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что вопрос информационной безопасности украинской энергетики является особенно актуальным с началом отопительного сезона.
Мы находимся в состоянии войны с Россией, кибератаки на нашу критическую энергетическую инфраструктуру являются одним из ее методов,
– заявил Данилов.
Кроме того, безопасность критической энергетической инфраструктуры, по словам секретаря СНБО, важна также из-за перспективы присоединения украинской энергосети к европейской.
Также на заседании затронули вопрос создания в Украине кибервойск и подготовки необходимого законопроекта.
Участники заседания приняли проект Плана реализации Стратегии кибербезопасности Украины, который утвердил президент. Также СНБО одобрил протокол классификации киберинцидентов и обмена информацией о них.
Создание кибервойск в Украине: главное
- На заседании СНБО 14 мая поддержали идею создания украинских кибервойск. По словам Алексея Данилова, "за" высказались все присутствующие.
- Этот вопрос рассматривали в тайном режиме.
- По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова такое решение мотивировано желанием Украины стать передовой страной мира в вопросах киберзащиты.