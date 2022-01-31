Креативні й подекуди моторошні: яскрава фотопідбірка одеських сніговиків

Одесу на вихідних накрило рясним снігопадом і все місто вкотре стало білим. Одесити просто не могли цим не скористатися.

Тому згодом з'явилося чимало фото місцевих сніговиків. Десь вони були вкрай оригінальні, а подекуди навіть трішки моторошними. 31 січня опублікували неймовірну збірку світлин із цими фігурами.

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Від куль на дереві до мініатюр

Далеко не всі ліпили звичайних снігових баб. У підбірці можна зустріти навіть кулі, які “виросли” на дереві. Годі вже й говорити про мінісніговичків на авто та справжнісінького кота.

Що одесити зліпили зі снігу на вихідних / Фото "Думская"

Стоятимуть не надто довго

На частині світлин помітно, що сніговики вже добряче підтанули. Проте навіть у такому стані їм залишилося жити не довго. Адже протягом усього тижня в місті буде плюсова температура.

Звичайно, вночі стовпчики термометра опускатимуться нижче нуля. Проте вдень вони вже навіть сягатимуть позначок +5 градусів.



Погода в Одесі на 1 – 5 лютого / Скриншот сайту Укргідрометцентру

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