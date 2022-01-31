Тому згодом з'явилося чимало фото місцевих сніговиків. Десь вони були вкрай оригінальні, а подекуди навіть трішки моторошними. 31 січня опублікували неймовірну збірку світлин із цими фігурами.
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Від куль на дереві до мініатюр
Далеко не всі ліпили звичайних снігових баб. У підбірці можна зустріти навіть кулі, які “виросли” на дереві. Годі вже й говорити про мінісніговичків на авто та справжнісінького кота.
Що одесити зліпили зі снігу на вихідних / Фото "Думская"
Стоятимуть не надто довго
На частині світлин помітно, що сніговики вже добряче підтанули. Проте навіть у такому стані їм залишилося жити не довго. Адже протягом усього тижня в місті буде плюсова температура.
Звичайно, вночі стовпчики термометра опускатимуться нижче нуля. Проте вдень вони вже навіть сягатимуть позначок +5 градусів.
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