Поэтому впоследствии появилось много фото местных снеговиков. Где-то они были крайне оригинальны, а кое-где даже чуточку жуткими. 31 января опубликовали невероятный сборник фотографий с этими фигурами.

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От шаров на дереве до миниатюр

Далеко не все лепили обычных снежных баб. В подборке можно встретить даже шары, которые "выросли" на дереве. Нечего уже и говорить про мини-снеговичков на авто и самого настоящего кота.

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Стоять будут не слишком долго

На части фотографий заметно, что снеговики уже изрядно подтаяли. Однако даже в таком состоянии им осталось жить недолго. Ведь в течение всей недели в городе будет плюсовая температура.

Конечно, ночью столбики термометра будут опускаться ниже нуля. Однако днем они уже даже будут достигать отметок +5 градусов.

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