В сети обнародовали много фоторабот со сбора украшений. На них заметно, что в Одессу уже почти пришла весна, а Харьков и дальше покрыт снегом.

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Что происходит в Одессе

Местное издание "Одесская жизнь" сообщило, что начали собирать сразу 2 главных елки города. Речь идет о зимних красавицах, которые стояли на Дерибасовской улице и Думской площади.

Также коммунальщики начали собирать ярмарочный новогодний уголок. Он был установлен на Приморском бульваре. Об этом написали 20 января.

Коммунальщики собирают елки в Одессе / Фото "Одесская жизнь"

В Харькове продолжит работать каток

А вот о сборе праздничных декораций Харькова рассказал ресурс "Редпост". Там показали, как происходит демонтаж рождественского городка.

Однако в этом городе ощущения завершения зимы совсем нет. Так как елка и дальше продолжит радовать своим видом жителей города. Также продолжит работать каток, который соорудили на главной площади.

Сбор праздничных декораций в Харькове / Фото "Редпост"

Также закончились праздники в Киеве

За несколько дней до этого, 17 января, начали разбирать главную елку столицы. В Киеве сначала сняли гирлянды и украшения на арках праздничного городка.

Стоит заметить, что в этом году главная украинская зеленая красавица вошла в перечень красивейших в Европе. Она заняла в рейтинге 13 место, уступив итальянской и обогнав польскую.