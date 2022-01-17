В колонне вертепов собралось около 500 участников. Кроме харьковских, принимали участие и коллективы из Сумской и Днепропетровской областей.

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По Харькову шли ангелы, цари, черти

На фестиваль зарегистрировали 29 коллективов, но в реальности людей к действу присоединилось больше. Участники были в костюмах героев вертепа: ангелах, царей, смертей, иродов, чертиков.

Они несли Рождественские звезды, а к колонне приобщались и обычные люди. Фестиваль в Харькове проводят шестой раз.

В этом году нам важно было провести фестиваль, показать, что традиция существует. Ограничения мы соблюдаем, но стараемся сохранить то, что есть: и украинские традиции колядования, и этот фестиваль, который уже стал традицией,

– рассказала организатор события Елена Рофе-Бекетова.

В конце все коллективы фестиваля остановились у лестницы Харьковского национального театра оперы и балета и заколядовали "Нова радість стала".

В Харькове прошел невероятный фестиваль вертетов / Фото

Празднование Рождества 2022

Жители Ровно праздновали Рождество с соблюдением древних украинских традиций, в частности колядовали. Они объединились для важной цели – собрать средства на благотворительность. Горожане устроили "звездный Вертеп" и проводят его уже в пятый раз.

В испанском городе Аликанте община Христа-Спасителя УГКЦ во второй раз провела фестиваль украинского рождественского вертепа. На мероприятие прибыли украинцы из ряда испанских городов.

Уникальный и праздничный рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Украины в Ивано-Франковской области. Это произошло в селе Подгорье 9 января. Почти 4,5 тысячи человек там одновременно спели колядку. И таким образом превзошли предыдущее достижение Дрогобыча Львовской области 2017 года.

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